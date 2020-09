Trump e l'arma segreta degli Usa: «Abbiamo qualcosa che nessuno ha mai visto prima»

Una nuova rivelazione di Donald Trump: dopo quelle su covid ne spunta una su un'arma segreta in possesso degli Stati Uniti. «Ho costruito un sistema nucleare... un'arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non si è mai visto e sentito. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c'è nessuno... quello che abbiamo è incredibile», dice il presidente al giornalista Bob Woodward, secondo le anticipazioni del suo nuovo libro «Rage» di cui il Washington Post ha pubblicato degli estratti.

​Covid, Trump: «Ho nascosto la vera minaccia». La rivelazione nel nuovo libro di Woodward

Trump ha parlato di quest'arma riflettendo su quanto Stati Uniti e Corea del Nord fossero stati vicini ad una guerra nucleare nel 2017. Woodward ha sottolineato poi che fonti anonime gli hanno confermato successivamente la nuova arma e che erano sorprese che Trump l'avesse rivelata.



Le reazioni del presidente

«Bob Woodward aveva le mie dichiarazioni da molti mesi. Se pensava fossero così sbagliate o pericolose, perché non le ha immediatamente rese pubbliche per salvare vite umane? Non aveva un obbligo a farlo? No, perché sapeva che erano risposte corrette e adeguate. Calma, nessun panico», ha twittato Trump in merito alle rivelazioni del giornalista nel suo ultimo libro, in cui il presidente ha ammesso che conosceva la pericolosità mortale del coronavirus ma che lo minimizzò per non creare panico.

Bob Woodward had my quotes for many months. If he thought they were so bad or dangerous, why didn’t he immediately report them in an effort to save lives? Didn’t he have an obligation to do so? No, because he knew they were good and proper answers. Calm, no panic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA