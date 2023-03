Ha finto di essere una marine e, peggio ancora, di avere un cancro. Una donna del Rhode Island (vicino a Boston) ha mentito doppiamente: «Sono un veterano ferito del corpo dei Marines con diagnosi di cancro», andava dicendo in giro. Così è stata condannata a quasi sei anni di prigione e condannata a rimborsare l'intera cifra sottratta a varie persone. Sarah Jane Cavanaugh, 32 anni, ha raccolto più di 250.000 dollari in contributi di beneficenza, benefici per veterani e donazioni varie. «La sentenza odierna invia un messaggio forte a coloro che si rappresenterebbero come qualcosa che non sono per trarre profitto dalla gentilezza e dal rispetto mostrati ai meritevoli veterani della nostra nazione», ha dichiarato l'agente speciale Christopher Algieri del Department of Veterans Affairs Office. La truffatrice, la cui truffa è durata più di cinque anni, ha acquisito uniformi di servizio del corpo dei Marines da indossare per eventi e discorsi pubblici mentre mostrava un cuore viola e una stella di bronzo con un dispositivo a "V" per il valore in combattimento.

Cavanaugh aveva raccontato di aver prestato servizio in Iraq e Afghanistan dal 2009 al 2016 e che era stata ferita da uno IED (ordigno esplosivo) mentre prestava servizio in Iraq. Aveva poi spiegato che l'inalazione di particolato da un esplosivo le avevano causato «il cancro ai polmoni». Nove enti di beneficenza di veterani hanno elargito fondi alla Cavanaugh, che ha usato per pagarsi viaggi, abbonamento a una palestra, bollette e persino buoni regalo, oltrea generi alimentari e altri beni di prima necessità.

Rhode Island woman who posed as Marine with cancer to get more than $250K in donations sentenced https://t.co/Yk1vvNDNNj pic.twitter.com/cRpsbHEcsF — New York Post (@nypost) March 18, 2023

Cavanaugh ha ricevuto 207.000 dollari dal Wounded Warriors Project tra il 2017 e il 2021, secondo quanto riportato dall'ufficio dell'ispettore generale del Department of Veterans Affairs. Cavanaugh ha poi raccolto 4.700 dollari mentre raccoglieva fondi per aiutare a pagare le spese mediche causate dall'infortunio inventato.

Cavanaugh si è dichiarata colpevole di furto di identità aggravato, certificati di congedo militare contraffatti, uso fraudolento di medaglie militari e quattro capi di imputazione per frode telematica nel luglio 2022. «Rivendicando sfacciatamente l'onore, il servizio e il sacrificio dei veterani reali, questo imputato ha depredato la carità e la decenza degli altri per il proprio spudorato guadagno finanziario», ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Zachary A. Cunha. Il sospetto della sua falsa identità non è sorto fino all'inizio del 2022.