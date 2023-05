Chi è il tristo mietitore apparso all'incoronazione di Re Carlo, il mistero svelato

Mantello lungo, passo lento e quella che potrebbe sembrare una falce. Tutte caratteristiche del tristo mietitore, ovvero la morte personificata, che è apparso durante l'incoronazione di Re Carlo III. Il passaggio, ripreso in un video, ha fatto il giro del web. In molti si sono chiesti chi fosse. Anche perché più di 20 milioni di persone si sono sintonizzate per assistere alla cerimonia avvenuta il 6 maggio.

Chi è il tristo mietitore

La figura della morte è nota con il nome di Tristo Mietitore.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Il video

Agli utenti dei social media è stato chiesto se la figura fosse qualcuno che faceva uno scherzo, sapendo che l'incoronazione veniva trasmessa in televisione o se fosse stato solo un passante casuale. Contattata da Newsweek, l'abbazia di Westminster ha identificato la figura come un verger, un membro della comunità dell'abbazia che assiste con i servizi religiosi ma che non è un membro del clero.

Chi è il verger

Il verger, che assomigliava a un Grim Reaper, è descritto come un membro della comunità dell'abbazia. Assistono con i servizi religiosi ma non sono membri del clero. Secondo Family Friendly London, un sito web che fornisce dettagli su cosa fare a Londra, i verger sono assistenti che si prendono cura dei membri del clero e degli ospiti della chiesa. Il sito web dice che si assicurano che le cose procedano senza intoppi all'Abbazia di Westminster. Questo spesso significa che i verger hanno una comprensione molto migliore della chiesa e di ciò che accade in essa rispetto anche ai membri più anziani.