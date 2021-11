Tre tram fermi all'incrocio: il video della piazza a “triangolo” fa il giro del mondo

Un video di tre tram fermi a formare un triangolo a un incrocio nel comune di Schaerbeek di Bruxelles è diventato virale in pochissime ore. Dalle immagini sembra infatti che i veicoli siano bloccati. Il video è stato pubblicato sul social network TikTok dall'utente jupanurobotu venerdì scorso e si è rapidamente diffuso su altre piattaforme come Twitter. È stato girato a Schaerbeek, in un trafficato incrocio tra Avenue Princesse Elisabeth e Boulevard Lambermont.

