Omicidio-suicidio in Florida, tre adulti morti: trovati nella casa anche quattro bambini

Tre persone sono rimaste uccise in un omicidio-suicidio alla vigilia di Natale in Florida, Stati Uniti, mentre quattro bambini piccoli si trovavano nella stessa casa. I bambini sono stati tratti in salvo senza ferite dopo la sparatoria. I tre adulti hanno tutti riportato ferite da arma da fuoco. Gli investigatori non li hanno identificati immediatamente, né hanno detto se qualcuno di loro fosse parente dei bambini. Si ritiene che tutti e quattro i bambini abbiano meno di 10 anni.

«È una situazione tragica», ha detto Ed Cain, capo della polizia di Lakeland, Florida. La tragedia si è consumata intorno alle 17.30, quando la polizia ha ricevuto una chiamata al 911 e ha risposto a una residente. Poco dopo gli agenti sono entrati in casa e hanno trovato i tre adulti morti per ferite da arma da fuoco.



