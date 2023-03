Travis Scott ricercato dalla polizia: rissa durante il Dj set e danni per più di 12mila dollari

Travis Scott è ricercato dalla polizia di New York per la presunta aggressione al personale di un nightclub. Il rapper avrebbe preso a pugni il tecnico del suono durante un DJ set, causando danni alle attrezzature per un valore di 12mila dollari.



Cosa è successo

Il rapper statunitense Travis Scott è ricercato, per essere interrogato dalla polizia di New York, in seguito alla denuncia di un'aggressione e di un danneggiamento in un locale notturno della città.

Un tecnico del suono del Club Nebula sostiene che Scott lo abbia colpito con un pugno in faccia in seguito a una diatriba avvenuta mercoledì mattina presto. Scott avrebbe anche causato danni per 12mila dollari a un altoparlante e a uno schermo video. Gli agenti di polizia hanno assistito alla scena.

Scott si era esibito in un DJ set nel club, per un afterparty di un concerto del compagno di etichetta Don Toliver.

Il caso

Le dichiarazioni rilasciate dal portavoce di Scott non hanno smentito l'incidente, ma il socio amministratore del locale, Richie Romero, ha dichiarato che l'accaduto è stato «ingigantito in modo del tutto sproporzionato». L'avvocato di Scott, Mitchell Schuster, ha definito le prime notizie sull'incidente «clickbait e disinformazione». Ha poi aggiunto che: «Stiamo collaborando attivamente con il locale e con le forze dell'ordine per risolvere la questione e mettere le cose in chiaro... Siamo certi che il nostro cliente sarà scagionato da qualsiasi illecito».

Travis Scott Is Wanted By NYPD After Rapper Allegedly Punches Engineer At New York Nightclub, And Causing $12K In Damages. pic.twitter.com/OWcVDt714t — Poetik Flakko (@FlakkoPoetik) March 1, 2023

Scott ha mantenuto un profilo relativamente basso dal novembre 2021, quando 10 persone sono state uccise da una calca durante il suo concerto al festival Astroworld di Houston, da lui fondato. Dopo il disastro ha tenuto il suo primo concerto completo alla O2 Arena di Londra nell'agosto del 2022, seguito da alcune date del festival in Sud America a novembre. Questo sabato segna il suo ritorno alle grandi esibizioni dal vivo negli Stati Uniti, al festival Rolling Loud di Los Angeles. Il suo album Utopia, che ha subito un forte ritardo, è atteso per il 2023.

Chi è Travis Scott

Travis Scott è nato il 30 aprile 1992 a Houston, in Texas. È cresciuto principalmente con la nonna a Missouri City, dove ha frequentato la Elkins High School. Iscritto alla University of Texas San Antonio, Travis l’ha abbandonata per dedicarsi alla sua vera passione, la musica. Si è quindi trasferito a New York, andando contro la volontà dei genitori, che non hanno supportato la sua scelta. Nel 2008 inizia ufficialmente la sua carriera, con l’uscita del suo primo EP «Myspace» insieme all’amico Chris Holloway. Da qui inizia a pubblicare diversi EP tutti in collaborazione con suoi colleghi ed amici, fino ad arrivare al 2015 in cui pubblica il suo album di debutto “Rodeo”.

Nel 2017, il 15 maggio, Scott è stato arrestato nel corso di un suo concerto per disturbo alla quiete pubblica e per aver creato disordini sulle note del suo brano «goosebumps», ed è stato rilasciato il giorno successivo. Lo stesso anno ha iniziato a frequentare la celebrità statunitense Kylie Jenner, da cui il 1 febbraio 2018 ha avuto la prima figlia, Stormi.



Nel corso della sua carriera, Travis è stato nominato in diverse categorie agli MTV Music Awards, ai Billboard Music Awards, ai People Choice Awards, e ha ricevuto ben 5 nomination ai Grammy tra il 2018 e il 2020.