Trapezista cade durante un'esibizione con il marito: tragedia al circo, morta davanti al pubblico

Tragedia al circo cinese in un villaggio vicino alla città di Suzhou, nella provincia centrale di Anhui. Una trapezista è morta durante un'esibizione con il marito. La donna, soprannominata Sun, è precipitata nel vuoto mentre si esibiva con il marito. È stata portata in ospedale ma è morta per le ferite riportate nella caduta.

I video sui social dell'incidente mostrano la coppia trasportata in alto da una gru sopra un grande palco all'aperto, con la donna che si aggrappava al marito le cui braccia erano avvolte attorno a due pezzi di tessuto appesi alla gru. Mentre oscillavano a mezz'aria, la donna ha avvolto le braccia intorno alla testa del marito e si è appesa a lui. Ma ha perso la presa ed è precipitata sul palco duro tra le urla della folla. Suo marito ha tentato di prenderla per le gambe ma non ci è riuscito.

I video hanno scioccato i social media cinesi. Molti utenti si sono chiesti perché la donna non indossasse alcuna cintura di sicurezza e perché non ci fossero reti di sicurezza o tappetini a terra. Altri hanno chiesto regolamenti più severi sull'industria acrobatica e una migliore protezione per gli artisti.

«Questo tipo di esibizione acrobatica a mezz'aria è davvero pericoloso. Almeno metti una rete di sicurezza sotto in modo che (l'artista) possa essere protetto dalla caduta», ha detto un commento sulla piattaforma cinese Weibo. «Non importa quanto siano abili gli artisti, ci saranno sempre degli errori. Come mai non ci sono misure di sicurezza?»