#BREAKING: A ferry carrying 335 people is on fire in the Baltic Sea, Lithuania’s military said on Tuesday. - Reuters/Independent — I.E.N. (@BreakingIEN) 2 ottobre 2018

Paura in alto mare. Più di 300 persone sono bloccate neldopo che «un'esplosione ha causato un incendio» su un traghetto di una compagnia danese al largo della città russa diI soccorritori russi e lituani sono già stati mobilitati per l'operazione di salvataggio. Un traghetto dicon 335 persone a bordo (298 passeggeri e membri d'equipaggio) sarebbe salpato dal portoindiretto al porto diinquando è scoppiato lì'incendio dopo che un'esplosione ha scosso la sua sala macchine.«L'incendio è stato estinto. L'operazione di soccorso continua. Non ci sono feriti», ha detto all'agenzia Interfax il direttore del Centro per il coordinamento e il soccorso di Kaliningrad, Andrei Permiakov. Alle operazioni di soccorso, secondo i media, partecipano otto navi russe e lituane.​La nave stava navigando nelle acque internazionali, a circa 135 chilometri da Kaliningrad, un'enclave russa tra Polonia e Lituania. I passeggeri sarebbero stati trasferiti in un luogo sicuro sulla nave, ma i suoi motori sono stati spenti. 'Regina Seaways' appartiene alla società daneseed è stata costruita nel 2010.