La traduttrice allibita da Trump, viene da Livorno e da 20 anni lavora alla Casa Bianca

E' forse il volto più di visto del web nelle ultime ore. A renderla famosa le sue espressioni allibite alle spalle del presidente Trump. Si chiama Elisabetta Savigni Ullmann ed è la traduttrice che era al seguito di Sergio Mattarella nel corso della sua visita alla Casa Bianca. L’interprete (che fa parte della rete di AIIC e che già in passato aveva fatto da traduttrice per Barack Obama) ha seguito il presidente della Repubblica nei suoi incontri.

L’interprete ha origini livornesi, anche se da vent’anni lavora per la Casa Bianca ed è docente del'università del Maryland. In passato è stata interprete anche per Bill Clinton e per Barack Obama.





Ovviamente, è diventata virale la sua espressione nei confronti di Donald Trump: collocata alle spalle del presidente degli Stati Uniti al momento della conferenza stampa. L

e sue espressioni del volto hanno rappresentato una sorta di emblema della visita del presidente della Repubblica Mattarella negli Stati Uniti. Il passaggio che più ha sconvolto la donna è stato quello sui server dell'Fbi. Montando ad arte le espressioni più divertenti della malcapitata, il video creato da un utente del social, è già un fenomeno del web. E il popolo di Twitter ha perso la testa: sono migliaia le condivisioni della faccia attonita della traduttrice. È giallo poi su altri punti del discorso che, al momento, sono irreperibili online. Pare che, gaffe dopo gaffe, Trump abbia chiamato Mattarella il «Presidente Mozzarella» e che abbia dichiarato di rispettare il rapporto tra i due Paesi anche per il fatto che Stati Uniti e Italia sarebbero alleati «dai tempi degli Antichi romani».

