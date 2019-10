La traduttrice allibita da Trump, viene da Livorno e da 20 anni lavora alla Casa Bianca

Ovviamente, è diventata virale la sua espressione nei confronti di Donald Trump: collocata alle spalle del presidente degli Stati Uniti al momento della conferenza stampa. L

E' forse il volto più di visto del web nelle ultime ore. A renderla famosa le sue espressioni allibite alle spalle del presidente Trump. Si chiama Elisabetta Savigni Ullmann ed è la traduttrice che era al seguito di Sergio Mattarella nel corso della sua visita alla Casa Bianca. L’interprete (che fa parte della rete di AIIC e che già in passato aveva fatto da traduttrice per Barack Obama) ha seguito il presidente della Repubblica nei suoi incontri.L’interprete ha origini livornesi, anche se da vent’anni lavora per la Casa Bianca ed è docente del'università del Maryland. In passato è stata interprete anche per Bill Clinton e per Barack Obama.