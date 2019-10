Torta alla cannabis ai presenti dopo la veglia funebre: intossicate 13 persone

ripresi dal quotidiano britannico Independent

Aveva preparato due dolci: uno normale,. Peccato che alla veglia funebre abbia avuto l’infausta idea di dare ai presenti quello sbagliato: protagonista della vicenda, che risale allo scorso agosto ed è ambientata in Germania, una, abile pasticcera.Secondo quanto raccontano i media tedeschi,, la giovane, figlia dei gestori di un ristorante, era stata incaricata dalla mamma di preparare alcuni dolci per il funerale. Lei ne ha preparati appunto due, ma ha dato agli invitati quello sbagliato.Perciò 13 persone hanno manifestato stordimento e nausea, dopo il funerale tenuto a Wiethagen, vicino Rostock: dopo i sintomi, la polizia ha indagato per capire le cause e ha scoperto l’arcano. La storia è avvenuta quasi tre mesi fa ma è stata diffusa solo ieri per rispetto del lutto della famiglia coinvolta.