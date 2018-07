Toronto, spari in strada: un morto e 14 feriti. Ucciso l'attentatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittime, 14 feriti e l'attentatore ucciso. Questo il bilancio tracciato dalla polizia dopo la sparatoria avvenuta oggi nel quartiere periferico di Toronto di Greektown. La vittima è una donna. Il portavoce della polizia, Mark Pugash, ha chiarito che è ancora troppo presto per capire se si tratti di un atto terroristico o di altro.L'uomo che ha aperto il fuoco è stato ripreso in un video amatoriale mentre spara. Nel filmato, che è stato pubblicato sui principali social network, si vede un uomo vestito di nero, a volto scoperto, e con un cappello in testa mentre si avvicina ad un edificio estrae la pistola ed esplode alcuni colpi.