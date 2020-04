Tornado in Mississippi, 6 morti: dichiarato lo stato d'emergenza

Stato di emergenza nello stato americano del Mississippi, nel sud degli Stati Uniti, dopo la morte di almeno sei persone durante il passaggio ieri di numerosi tornado. «Dichiaro lo stato di emergenza per proteggere la salute e la sicurezza della nostra popolazione, a seguito di potenti tornado e temporali che hanno imperversato in tutto lo stato», ha affermato il governatore Tate Reeves assicurando agli abitanti che non erano «soli. Stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere le nostre persone e le loro proprietà», ha detto.



Secondo i media americani, i tornado hanno causato danni «catastrofici». Il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha emesso un'emergenza da tornado, il suo massimo livello di allerta. L'agenzia di gestione delle emergenze del Mississippi ha riportato sei morti, tutti nella parte meridionale dello stato.

