Torna dopo una vacanza di sei settimane e trova un biglietto “minatorio” nel giardino: è del vicino

L'erba del vicino è sempre più verde. O non sempre, come nel caso di un uomo residente a Mandurah in Australia, che al ritorno da una vacanza di 6 settimane si è trovato con una brutta sorpresa. Un misterioso vicino di casa (che non è riuscito a identificare) gli ha lasciato un biglietto sulla soglia della porta stampato con caratteri scritti al pc. La lettera anonima criticava lo stato di manutenzione del giardino: «Il tuo giardino è una vergogna! Dovresti vergognarti. I precedenti proprietari l'hanno mantenuta immacolata», sono solo alcuni dei messaggi contenuti nel testo, pubblicato dal ricevente sulla pagina Facebook comica "The Bell Tower Times".

L'uomo è rimasto molto colpito e dispiaciuto per il messaggio ricevuto dal misterioso vicino. Ha pubblicato il testo integrale della lettera con la didascalia: "Tornare da una vacanza di sei settimane per trovare simpatiche lettere d'amore".

La lettera integrale: «Riduci il valore della mia proprietà»

La lettera recita: «Caro vicino, per molti anni (nome della via) è stata una bella strada, con graziose case e prati ben curati. Tuttavia, man mano che l'aspetto delle nostre case si deteriora, anche i valori delle nostre proprietà si deteriorano. Il tuo prato è pieno di erbacce e denti di leone, e presto i semi di quelle erbacce soffieranno nei prati intorno a te. Ci prendiamo cura dei nostri prati e non apprezziamo spendere i soldi per il controllo delle erbacce solo per avere semi dal tuo prato entrando nel nostro. Abbiate un po' di considerazione per i vostri vicini. Non ci vuole molto tempo o denaro per mantenere il vostro giardino in buone condizioni. Sarebbe troppo da parte dei tuoi vicini chiederti di uccidere le erbacce e i denti di leone nel tuo giardino e di strappare le erbacce nelle tue aiuole? Se il tuo lavoro ti impedisce di mantenere la tua proprietà ben curata, ci sono molti servizi economici disponibili per il prato e anche ragazzi che apprezzerebbero il lavoro estivo. Tutti i valori delle nostre proprietà dipendono da tutti i nostri vicini».

Il dibattito su Facebook

Il post pubblicato sui social è diventato virale ed ha suscitato un dibattito in Australia, con oltre 2300 commenti. In tanti accusano il misterioso vicino di essere insensibile: «Come facevano a sapere che il loro vicino non era in ospedale o qualcosa del genere, cosa? Che scortese» ha scritto una persona. In molti fanno ironia dicendo che il proprietario di casa, dopo questa lettera non dovrebbe più curare il giardino per dispetto.