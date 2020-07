Topo morto nel cibo pollo precotto del supermercato: «Ho vomitato 12 ore»

Una donna residente nella città di Durham, Regno Unito, è stata vittima di un'esperienza spiacevolissima, nello scoprire che nel piatto pronto che aveva comprato in un supermercato c'era un topo morto, facendola vomitare per ben 12 ore, secondo quanto hanno raccontato i media locali.

Sporcizia, feci di topo e alimenti non tracciati: chiuso un ristorante a Garbatella

Roma, escrementi di topo e cibi scaduti: chiuso ristorante Saulo creato in un sepolcreto romano

Cath McCall Smith, 57 anni, ha acquistato un piatto di pollo all'italiana nella catena di negozi Tesco. Dopo aver scaldato il cibo e aver iniziato a mangiare parte della salsa, ha toccato con la forchetta quello che inizialmente credeva fosse un osso. La signora è rimasta inorridita nello scoprire che ciò che giaceva sul suo piatto era invece un topo morto. La donna ha anche condiviso le immagini dell'orrenda scoperta sui social network.



Woman eats meal with meat in, shocked when she finds meat in it.

Tesco customer tucks into tray bake to find dead MOUSE in the sauce https://t.co/R0Jm36SUJn via @MailOnline

— richard Ⓥ (@kentman43) July 24, 2020