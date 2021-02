Francia, lancia una testa mozzata giù dalla finestra: orrore a Tolone

Scena di orrore oggi a Tolone, nel sud della Francia, quando i passanti in una strada del centro hanno scoperto, in una scatola di cartone lanciata da un uomo affacciato alla finestra del suo appartamento, una testa appena mozzata. Secondo quanto scrive il quotidiano locale Var Matin, una pattuglia di poliziotti subito accorsa ha avvistato un uomo alla finestra con le mani insanguinate.

L'operazione che ha portato al suo arresto è durata una mezz'ora, l'individuo non ha opposto alcuna resistenza. L'episodio è avvenuto verso le 14:30 in una strada pedonale centralissima, davanti a numerosi testimoni. Non si conoscono età e identità della vittima e si sta procedendo ad esami del Dna. Si ignorano anche i possibili moventi della decapitazione anche se fin d'ora la polizia ha fatto sapere che «nulla indica si possa trattare di un fatto di natura terroristica, si tratta di una pista che può già essere esclusa».

