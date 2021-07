Cade da una gru mentre fa video per Tik Tok: influencer muore in diretta, aveva 23 anni

Si chiamava Xiao Qiumei, era una delle influencer più seguite su Tik Tok in Cina (oltre 100mila follower). La ragazza è morta a 23 anni mentre era in diretta in uno dei suoi tanti video. È caduta da una gru, di lavoro faceva la gruista. È precipitata facendo un volo di 43 metri.

È successo tutto il 20 luglio a Quzhou, nella provincia di Zhejiang. La ragazza si stava scattando selfie e video come al solito. Era in un punto pericoloso, però. Sospesa a 43 metri di altezza, in cima a una gru appunto. Nel suo ultimo video si vede mentre esegue dei passi di danza. Poi, all'improvviso, l'obiettivo della telecamera si scosta dal volto della ragazza, gira, Xiao urla e il cellulare filma la tragica caduta.

