TikTok vietato negli Stati Uniti? La conferma di Pompeo: «Pericolo per la sicurezza»

Gli Stati Uiniti stanno "esaminando" la possibilità di vietare Tik-Tok e altre app cinesi. A dichiararlo è stato il segretario di Stato Mike Pompeo durante un'intervista a Fox News. Pompeo ha ribadito le criticità e i sospetti di spionaggio verso la tecnologia di Huawei e Zte, considerata «un pericolo per la sicurezza nazionale americana». Un portavoce di TikTok ha risposto sulla Cnbc che l'azienda è guidata da un Ceo americano, con centinaia di dipendenti e importanti manager qui negli Stati Uniti. Non abbiamo mai fornito i dati degli utenti al governo cinese e non lo faremo, nemmeno su richiesta». Intanto, in risposta alla legge sulla sicurezza varata dal governo di Pechino, TikTok ha annunciato che lascerà Hong Kong «nel giro di pochi giorni».

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA