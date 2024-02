Thomas Kingston, com'è morto il marito di Lady Gabriella Windsor? Il malore a casa dei suoi genitori, i soccorsi: cosa è successo

L'ambulanza è stata chiamata domenica 25 febbraio, poco dopo le 18. «Un uomo ha accusato un malore», raccontano i paramedici che si precipitano in una residenza di campagna nel Gloucestershire, nella zona di Cirenceste. La villa, una magione da 3 milioni e mezzo di euro, appartiene a Martin and Jill Kingston. E l'uomo che cercheranno disperatamente di rianimare è Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del principe e principessa Michael di Kent e cugina del principe William.

Com'è morto

Thomas, finanziere ed ex negoziatore di ostaggi, è morto a 45 anni nella casa dove i suoi genitori vivono dal 1996. Lo scrive il Daily Mail.

Era solo o con la moglie e perché si trovava lì? Ulteriori dettagli non sono stati rivelati. Lady Gabriella ha reso omaggio al marito finanziere in una dichiarazione congiunta con la sua famiglia, descrivendolo come un «uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto». Un portavoce del Gloucester Ambulance Service ha detto al Daily Mail che avevano visitato una residenza privata nella zona di Cirencester. Il portavoce ha detto: «La polizia di Gloucester ha confermato che un'ambulanza del Gloucester Ambulance Service ha visitato una residenza privata». In vista dell'inchiesta per stabilire la causa della morte, resta inteso che non ci sono circostanze sospette e nessun'altra parte coinvolta. Ma finora non è stata comunicata la data del funerale.

Chi era Thomas

Il marito di Lady Gabriella Windsor non veniva da una famiglia aristocratica. Suo padre era un avvocato e tra i suoi antenati, come ricorda ancora il Daily Mail, c’era un ambasciatore dalla Danimarca. Tom si era laureato all’Università di Bristol in Storia dell’Economia. Prima di diventare un imprenditore aveva prestato servizio in diverse missioni diplomatiche per il Foreign Office di Baghdad, durante le quali aveva anche negoziato il rilascio di ostaggi nelle mani di milizie armate, salvando molte vite. Nel 2004 era scampato a un attentato suicida a Baghdad, a causa del quale morirono ventidue persone. Il suo nome non era del tutto sconosciuto alle cronache rosa: Tom, infatti, era l’ex fidanzato di Pippa Middleton, la sorella della principessa del Galles.

Il dolore di Lady Gabriella

Lady Gabriella ha pubblicato una foto personale che ha scattato a suo marito, mostrandolo sorridente e vestito con una camicia rosa mentre stava vicino a uno specchio d'acqua sotto il sole. Nei giorni successivi alla morte del marito, Lady Gabriella, che ha studiato sia alla Brown University negli Stati Uniti che all'Università di Oxford - e vanta lauree in Letterature comparate e Antropologia sociale, si è rifugiata nella sua famiglia. I suoi genitori, il principe e la principessa Michele di Kent, si sono sposati nel 1978 e lei ha un fratello maggiore, Lord Frederick "Freddie" Windsor. Freddie, 44 anni, e sua moglie Sophie Winkleman, 43 anni, sorellastra della presentatrice di Strictly Claudia, vivono nelle vicinanze dopo essersi trasferiti nel Regno Unito dalla California. I suoi genitori, il principe e la principessa Michele di Kent, avevano uno stretto rapporto con il genero. La coppia ha mostrato coraggio ieri mentre partecipava a un memoriale per il re Costantino di Grecia, poche ore prima che si diffondesse la notizia della morte del genero. Nonostante la tragedia familiare, la coppia era determinata a rendere omaggio al defunto monarca greco. Una dichiarazione rilasciata dal Palazzo a nome di Lady Gabriella, dei genitori di Thomas e delle sue sorelle, recita: «È con il più profondo dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello».