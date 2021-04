Thodex, frode da 2 milioni con criptovalute: ricercato trader turco

È bufera in Turchia sulla fuga all'estero del fondatore di un noto portale per gli scambi di criptovalute, che nelle scorse ore aveva improvvisamente sospeso le attività del suo sito dopo aver raccolto somme per circa 2 miliardi di dollari da 391 mila investitori. A seguito di numerose denunce, la procura di Istanbul ha aperto un'inchiesta per «frode aggravata e associazione a delinquere» nei confronti di Faruk Fatih Ozer, fondatore di Thodex. Il portale aveva annunciato ieri uno stop per cinque giorni in relazione a un investimento non meglio precisato. Secondo i media locali, che ne hanno diffuso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto di Istanbul, Ozer ha lasciato la Turchia per una destinazione ignota. Tra le mete ipotizzate, ci sono la Tailandia e l'Albania. Il 28enne trader era riuscito ad attirare decine di migliaia di risparmiatori con una massiccia campagna promozionale per l'acquisto della criptovaluta Dogecoin a circa un quarto del prezzo corrente, promettendo tra gli altri bonus la distribuzione di auto di lusso.

Molti investitori sarebbero stati spinti anche dalla volontà di investire i propri capitali in lire turche, a fronte del crollo della valuta locale, attualmente ai minimi storici contro euro e dollaro. Le autorità di Ankara avevano già lanciato iniziative per frenare la diffusione di questo mercato. La Banca centrale ha vietato l'utilizzo delle criptovalute per l'acquisto di beni e servizi a partire dal 30 aprile, sottolineando «rischi significativi» sul piano della sicurezza. La vicenda rischia di avere anche ripercussioni politiche, dopo la diffusione sui social della foto di un incontro del dicembre 2019, con la mediazione del figlio di un deputato del nazionalista Mhp, tra Ozer e il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, che ha però negato ogni rapporto con il trader.