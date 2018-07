Inora è questione di poche ore. Le operazioni per ildegli ultimi dueancora nellacon il loro allenatore sono iniziate e i soccorritori confidano di liberare tutti in giornata. Altri due ragazzi sono stati liberati, gli altri due si trovano ancora a pochi chilometri dall'uscita, nella caverna in cui sono intrappolati dallo scorso 23 giugno. Domenica il recupero dei primi quattro e ieri di altri quattro. Tutti per ora rimangono in isolamento all'ospedale di Chiang Rai, dove i loro familiari hanno potuto vederli attraverso un vetro.LEGGI ANCHELEGGI ANCHEFonti mediche precisano che sono in forma, senza febbre, mentalmente stabili e in grado di parlare. Uno di loro sembra avere una infiammazione polmonare e un altro aveva, al momento del ricovero, il battito cardiaco rallentato, ma entrambi stanno migliorando, ha precisato Jedsada Chokedamrongsoo, segretario generale del ministero della salute thailandese. Campioni dei prelievi che sono stati fatti loro sono stati inviati a un laboratorio di Bangkok per analisi approfondite ed escludere infezioni non riconosciute nel centro locale. Rimarranno ricoverati una settimana, per garantire la piena ripresa del loro sistema immunitario indebolito.