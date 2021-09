Thailandia, dimezzata la quarantena Covid per chi entra nel Paese

La Thailandia ha dimezzato la quarantena in entrata nel Paese portando da 14 a 7 giorni la permanenza in albergo per i vaccinati. La misura è stata approvata dal centro governativo per l'unità di crisi sull'emergenza coronavirus e riguarderà gli stranieri in arrivo nel regno per via aerea dal primo ottobre. Il dimezzamento, inteso a rilanciare un settore del turismo paralizzato da oltre un anno, è parte di un pacchetto di provvedimenti che allentano le restrizioni introdotte in particolare dalla diffusione della variante Delta.

Pur con la quarantena dimezzata, rimarranno in vigore altre restrizioni che hanno contribuito al crollo degli arrivi turistici, come l'obbligo di ottenere un Certificato di entrata dall'ambasciata thailandese e un'assicurazione anti-Covid valida per la durata del visto. Tali misure hanno in sostanza azzerato gli arrivi turistici nel regno, se non si contano gli stranieri di rientro che lavorano in Thailandia. Tra le altre misure approvate oggi c'è un coprifuoco notturno che inizierà alle 22 invece che alle 21, e il permesso a centri sportivi di riaprire dopo sei mesi di chiusura. Solo poche settimane fa hanno potuto riaprire i ristoranti, un altro settore che ha sofferto enormemente le restrizioni a singhiozzo introdotte dal governo.

