Texas, terapia intensiva piena al 90%, rimasti solo 2 posti per bambini

Nel Nord del Texas preoccupa la nuova ondata di contagi Covid e i posti letto in terapia intensiva raggiungono soglie di allarme fino al 90% della capacità. La situazione è particolarmente critica per i reparti pediatrici di terapia intensiva, dove solo liberi solo 2 dei 285 posti degli ospedali dall'area, secondo quanto riporta oggi il Dallas Morning News.

Per quanto riguarda gli adulti, ad oggi sono disponibili solo 329 dei 7451 letti che si trovano negli ospedali di tutto il Texas. L'aumento dei casi di Covid tra i bambini continua a preoccupare, come ha sottolineato ieri Joe Biden, con gli esperti che ritengono che in questa nuova ondata, provocata dalla diffusione della variante delta, il 15% dei casi è costituito da bambini sotto i 12 anni che non si possono vaccinare. Percentuali che si registrano soprattutto negli Stati e nelle comunità con un basso tasso di vaccinazione, come il Texas dove solo il 44,6% della popolazione è pienamente vaccinata.

Anche nel vicino Messico è emergenza. Il Paese ha superato la soglia dei tre milioni di infezioni da Coronavirus da inizio pandemia, con un picco di 22.711 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 3.020.596. Ieri il paese ha inoltre registrato altre 727 víttime del Covid-19, per un totale di morti da inizio pandemia di 246.203.