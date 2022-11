Putin, tesoro da 12,3 miliardi in contanti e oro nascosto in Africa: da usare in caso di fuga è protetto dai mercenari Wagner

Vladimir Putin avrebbe nascosto un tesoro pari a 12,3 miliardi di sterline in contanti e oro in un Paese africano. Una "assicurazione" economica nel caso avesse bisogno di fuggire dalla Russia. Lo rivelano fonti citate dai media britannici.

Putin e il tesoro nascosto

Questo fondo da utilizzare in caso di fuga sarebbe nascosto in «magazzini sotterranei» nella Repubblica Centrafricana, Paese senza sbocco sul mare. Un tesoro che sarebbe - secondo quanto riferito dal Mirror - sotto la stretta protezione del Gruppo Wagner, l'esercito mercenario fedele allo Zar.

I contatti

I media statali ufficiali in Russia hanno rivelato che Putin, che non si è presentato al vertice del G20 a Bali, si è preso una pausa per parlare lo scorso venerdì con Faustin Arcange Touadéra, presidente dello stato africano. «I presidenti hanno espresso l'intenzione condivisa di intensificare la cooperazione politica, commerciale ed economica bilaterale, anche nel settore dei combustibili e dell'energia», si legge in una dichiarazione del governo russo. Ma il canale Telegram del generale SvR ha sottolineato che il vero scopo di Putin nella chiamata era quello di verificare «la lealtà» del leader africano. E il presidente russo avrebbe accennato a una sua possibile visita nel Paese nel prossimo futuro.

VIA DI FUGA

Secondo alcune fonti Putin considererebbe la Repubblica Centrafricana come una delle due opzioni per una eventuale evacuazione dalla Russia in situazione di emergenza. Via di fuga per sé e per i suoi cari. Si ritiene che il suo entourage includa anche la sua compagna di lunga data Alina Kabaeva.