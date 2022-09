Rischio terza guerra mondiale, Nato rafforza le difese: Svezia esporta armi alla Turchia

A un passo dalla terza guerra mondiale. L'adesione alla Nato da parte dell'Ucraina scatenerebbe un conflitto mondiale. Perché l'articolo 5 dell'Alleanza sancisce il principio di mutua difesa: e se Kiev dovesse entrare a far parte del trattato, vorrebbe dire che le altre nazioni sarebbero costrette a intervenire nel conflitto. Anche il segretario generale Jens Stoltenberg frena: «L'adesione di un nuovo Stato viene decisa da tutti gli stati membri». Mentre la Russia di Putin attacca: «La richiesta Ucraina di entrare nella Nato - crive su Telegram l'ex presidente russo Dmitri Medvedev-, non è altro che la richiesta di affrettare la terza guerra mondiale».

La Nato si allarga e si rafforza. La Svezia ha revocato il divieto di esportazione di equipaggiamento militare in Turchia. Una decisione volta a superare le obiezioni turche per consentire a Stoccolma di entrare a far parte dell'alleanza militare. L'applicazione della NATO della Svezia "rafforza notevolmente le ragioni della politica di difesa e sicurezza per la concessione dell'esportazione di equipaggiamento militare ad altri Stati membri, inclusa la Turchia", ha affermato venerdì l' Ispettorato dei prodotti strategici (ISP) del paese.

Sweden resumes arms exports to Turkey after NATO membership bid https://t.co/qetYeCHjUG pic.twitter.com/oKll4OoszQ — Reuters (@Reuters) September 30, 2022

L'ostacolo all'adesione

Per entrare definitivamente nella Nato, la Svezia ha bisogno dell'approvazione di tutti e 30 gli attuali membri della Nato. La Turchia ha sollevato obiezioni alle domande e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha minacciato di bloccare la candidatura di Stoccolma. In particolare, Ankara ha accusato i due paesi di sostenere le YPG nel nord della Siria, che la Turchia considera un'estensione del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) fuorilegge, un gruppo etichettato anche come gruppo terroristico dall'UE e dagli Stati Uniti.

Revocato l'embargo

Il parlamento turco deve ancora ratificare l'adesione di Svezia e Finlandia all'Alleanza. La revoca dell'embargo alle armi è stato ampiamente considerato come mirato a garantire l'approvazione di Ankara. Svezia e Finlandia hanno effettivamente vietato le esportazioni di armi alla Turchia nel 2019 dopo la loro incursione in Siria contro la milizia curda siriana delle YPG. L'ISP ha revocato i permessi esistenti e da allora non ne ha concessi di nuovi, sebbene non esistesse un embargo formale. Ma i tre paesi hanno raggiunto un accordo rivoluzionario a margine del vertice della NATO a Madrid a giugno, dove Svezia e Finlandia hanno concordato una serie di misure per affrontare le preoccupazioni della Turchia sulle candidature.