Terza dose vaccino, EMA: avviata la revisione di Moderna (in Italia è già cominciata la somministrazione)

L'agenzia europea del farmaco EMA ha iniziato a valutare l'uso di una terza dose di richiamo di Spikevax (il vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna) da somministrare almeno 6 mesi dopo la seconda dose nelle persone dai 12 anni in su.

«Le dosi di richiamo - si legge nel comunicato di EMA - sono somministrate a persone vaccinate (cioè a persone che hanno completato la loro vaccinazione primaria) per ripristinare la protezione dopo che questa è diminuita. Il comitato per i farmaci umani dell'EMA (CHMP) effettuerà una valutazione accelerata dei dati presentati dalla società che commercializza Spikevax (Moderna), compresi i risultati di uno studio clinico in corso».

«Sebbene l'EMA e l'ECDC non ritengano che la necessità di dosi di richiamo del vaccino Covid-19 sia urgente nella popolazione generale - continua il comunicato - l'EMA sta valutando la presente domanda per garantire che siano disponibili prove a sostegno di ulteriori dosi, se necessario».

Le modalità di somministrazione della terza dose rimangono una prerogativa dei singoli stati membri dell'Unione Europea. «Mentre l'EMA valuta i dati rilevanti, gli Stati membri possono già considerare piani preparatori per somministrare richiami e dosi aggiuntive», scrive EMA. In Italia la somministrazione della terza dose di vaccino (anche del vaccino Spikevax di Moderna) è già cominciata.

Spikevax è un vaccino autorizzato per persone dai 12 anni in su. E' un vaccino che utilizza la tecnologia RNA messaggero (mRNA) come Pfizer. Vuol dire che contiene le istruzioni per produrre una proteina, nota come proteina spike, naturalmente presente nella SARS-CoV-2, il virus che causa la Covid-19.

Quanto è efficace il vaccino Moderna?

Spikevax offre un alto livello di protezione contro il Covid-19. Lo studio principale ha dimostrato che il vaccino ha un'efficacia del 94,1% negli adulti; l'efficacia di Spikevax nei bambini dai 12 ai 17 anni è simile a quella degli adulti. La maggior parte degli effetti collaterali sono di gravità da lieve a moderata e spariscono in pochi giorni.