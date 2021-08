Vaccini, la Spagna è pronta alla terza dose. La ministra: «Aspettiamo responso degli esperti»

La Spagna è «preparata» per somministrare una terza dose di vaccini anti- covid nel caso in cui gli studi clinici, la Ema e la commissione spagnola di esperti sui vaccini e gli altri organi competenti lo raccomandassero in certi casi: lo ha affermato la ministra della Sanità, Carolina Darias. «Siamo in attesa» di conoscere le valutazioni scientifiche e tecniche a riguardo, ha spiegato. La ministra ha aggiunto che queste valutazioni saranno necessarie anche per stabilire eventualmente quando potrebbe iniziare la somministrazione delle terze dosi, nel caso in cui questa possibilità venisse approvata.