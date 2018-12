© RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiamano la vedova bianca, Samantha Lewthwaite, la donna più ricercata del mondo, ha segretamente pianificato un attacco terroristico a Londra. Ne sono convinti i servizi segreti britannici che hanno scoperto dove si troverebbe l'ex moglie trentacinquenne di uno dei terroristi suicidi che il 7 luglio 2005 avevano scatenato il terrore su Londra con una serie di attentati. Secondo l'intelligence, citata dal Mirror, la donna è responsabile di almeno 400 morti in tutto il mondo.Lewthwaite, mamma di quattro bimbi di Aylesbury, nel Buckinghamshire, avrebbe fatto una chirurgia plastica, ingrassando per alterare il suo aspetto. Recentemente avrebbe visitato Dubai e le fonti temono che stia tramando una serie di nuovi attacchi terroristici su Londra.Le ultime informazioni sono state raccolte dopo che un ufficiale dell'MI6 nella capitale del Kenya, Nairobi, ha reclutato una fonte con stretti legami con Lewthwaite. La terrorista avrebbe già una vasta gamma di contatti nello Yemen, in particolare nell'ex colonia britannica di Aden e nel principale porto marittimo di Mukalla.E ora i servizi di sicurezza britannici hanno fatto una svolta decisiva nella ricerca della donna più ricercata del mondo. Si dice che si sia trasferita nel caotico paese devastato dalla guerra in Medio Oriente dopo essere stata collegata a atrocità in Kenya e in Somalia in Africa. La terrorista è ricercata in relazione agli attacchi in Nord Africa.Una fonte ha promesso: «Lei rimane il nostro obiettivo No1 e crediamo che la rete si sta finalmente chiudendo. La prenderemo». Lewthwaite - figlia di un soldato britannico - si pensa che sia sotto la protezione di una rete di combattenti del gruppo militante Al-Shabaab. «Lo Yemen è un focolaio per il reclutamento di Al-Shabaab e la sua situazione politica caotica dà un vantaggio ai terroristi in fuga come lei».L'Interpol ha emesso un mandato di cattura per la Red Notice dopo che è stata collegata all'attacco del Westgate Mall del 2013 in Kenya, che ha causato la morte di cinque britannici e di altre 66 persone e di circa 200 feriti.I capi della sicurezza credono che le sue altre atrocità includano il massacro di 148 persone da parte di uomini armati in un'università nel 2015. In Yemen, la vedova bianca ha reclutato donne kamikaze pagantole 300 sterline, una fortuna per famiglie disperate.Si pensa anche che abbia mandato uomini kamikaze di soli 15 anni fino alla morte, pompati di eroina. La donna si è impegnata a crescere tutti i suoi quattro figli, che hanno tre padri diversi, tutti jihadisti.