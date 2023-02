Terremoto Turchia, in Siria la bimba estratta in pigiama dalle macerie che commuove il mondo

Una bimba siriana commuove il mondo. La piccola è stata estratta dalle macerie di un edificio distrutto dal terremoto che ha devastato Turchia e Siria. La bimba è stata fotografata tra le braccia di un soccorritore mentre indossava il suo pigiama di cotone bianco macchiato di sangue. Con le coperte che coprivano anche i genitori feriti, i soccorritori hanno cercato di muoversi in sicurezza tra le macerie dell'edificio crollato. I filmati successivi hanno mostrato la loro bambina che veniva portato d'urgenza in un'ambulanza tra le braccia di un soccorritore.

Terremoto Turchia e Siria, la scossa in un punto di incontro di tre placche: Est anatolica, Arabica e Africana

Il dramma dei bambini

La piccola è solo una delle centinaia di bambini coinvolti nel disastro. Molti di loro stavano dormendo al momento del terremoto, dal momento che erano le tre del mattino. Un'altra foto mostra una giovane sdraiata a terra che si aggrappa al suo collare giallo. Così come la precedente, è ancora in pigiama. Altre immagini ancora mostrano un bambino aggrappato a un soccorritore, mentre un'altra foto mostra una bambina in braccio al papà in una tenda medica, con le guance colorate di sangue.