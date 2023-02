Terremoto in Turchia, Atsu tra i dispersi: paura per l'attaccante dell'Hatayspor ed ex Chelsea ed Everton

Terremoto in Turchia meridionale e Siria settentrionale, migliaia di morti: tra i dispersi ci sarebbe anche il ghanese ex Everton, Chelsea e Newcastle Christian Atsu, giocatore dell'Hatayspor (Hatay è una delle zone più colpite dal sisma e il centro sportivo del club è distrutto).

🚨🇹🇷 Hatayspor forward Cristian Atsu and director Taner Savut have been left under the rubble after the earthquake in Türkiye.