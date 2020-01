Terremoto in Turchia, forte scossa di 6.8 in Anatolia: «Quattro morti, case crollate»

​Terremoto in Turchia, forte scossa di 6.8 in Anatolia e, secondo le primissime informazioni dei soccorritori, ci sarebbero delle vittime. Ci sono stati almeno 4 morti a seguito della scorsa di terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito stasera la provincia orientale turca di Elazig. Lo riferisce il ministro dell'Interno di Ankara, Suleyman Soylu, che inizialmente aveva dichiarato di non avere notizie di vittime. Lo riferisce l'osservatorio sismologico di Kandilli a Istanbul, secondo cui il sisma è avvenuto a una profondità di 10 km. La protezione civile turca ha inviato squadre di soccorso sul campo. Non si hanno al momento notizie di eventuali vittime o feriti.

Edifici distrutti

Nei distretti dove si è registrato l'epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 6.8 che stasera ha colpito la provincia orientale turca di Elazig «ci sono diversi edifici distrutti». Lo ha detto il ministro dell'Interno di Ankara, Suleyman Soylu.

Nel distretto di Sivrice, epicentro del sisma, «ci sono 4-5 edifici distrutti», mentre «nel centro di Elazig ci sono 10 edifici seriamente danneggiati. Diversi edifici sono danneggiati o distrutti anche nel distretto di Poturge», nella vicina provincia di Malatya, ha aggiunto Soylu.

Secondo l'osservatorio sismologico di Kandilli a Istanbul, la scossa principale è stata registrata alle 20:55 locali (le 18:55 in Italia) e seguita da diverse altre scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 6.5.

