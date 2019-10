Terremoto e tifone: allarme a Tokyo, scossa di magnitudo 5.7 anticipa Hagibis, tutti chiusi in casa

TOKYO Balla a lungo, più di 20 secondi, la casa a due piani di legno e mattoni, pareti spesse non più di 10 centimetri, a Tokyo nord. Poi torna il rumore della pioggia fitta e calda. Un magnitudo 5,7 in attesa del più potente tifone degli ultimi 61 anni ha colpito nel tardo pomeriggio il Giappone centrale: una







A ogni modo, per quanto qui sia abituati a terremoti, la scossa delle 18.26 (le 9.26 in Italia) ha fatto parecchio notizia proprio perché la soglia dell'attenzione era già altissima per l'arrivo di Hagibis: il sisma ha colpito la prefettura giapponese di Chiba, che include la periferia orientale di Tokyo (proprio dov'è avvenuto l'incidente mortale) e la penisola rurale di Boso, nella regione di Kanto. dal nostro inviatoTOKYO Balla a lungo, più di 20 secondi, la casa a due piani di legno e mattoni, pareti spesse non più di 10 centimetri, a Tokyo nord. Poi torna il rumore della pioggia fitta e calda. Un terremoto diin attesa del più potente tifone degli ultimi 61 anni ha colpito nel tardo pomeriggio il Giappone centrale: una scossa avvertita distintamente nella megalopoli di Tokyo-Yokohama con tutta la popolazione chiusa in casa dalla mattina dopo aver fatto scorta di cibo, acqua e batterie perché il ciclone Hagibis è il più potente a colpire il paese negli ultimi 61 anni, con venti oltre il 200 kmh.In realtà, mentre infuriano piogge torrenziali, nella capitale tutto pare sotto controllo grazie alla meticolosa organizzazione che da tre giorni spiega per filo e per segno ai cittadini che cosa accadrà dal punto di vista meteo e da quello della vita della città, dal traffico ferroviario ai servizi pubblici. E i giapponesi si adeguano senza fare una piega: ognuno fa la sua parte, si sta chiusi in casa, anche costasse un finesettimana di vacanza.Immaginate l'effetto se alla stazione Termini rimbombassero annunci e scritte sulle lavagne elettroniche tipo: "E' in arrivo un tifone, saranno soppressi numerosi treni, siete pregati di modificare i vostri programmi, di non uscire di casa e grazie della comprensione".Per ora la protezione civile giapponese non ha inoltre messo in collegamento diretto con il tifone Hagibis l'incidente che è costato la vita a un automobilista la cui vettura è finita fuoristrada forse per una raffica di vento.A ogni modo, per quanto qui sia abituati a terremoti, la scossa delle 18.26 (le 9.26 in Italia) ha fatto parecchio notizia proprio perché la soglia dell'attenzione era già altissima per l'arrivo di Hagibis: il sisma ha colpito la prefettura giapponese di Chiba, che include la periferia orientale die la penisola rurale di Boso, nella regione di Kanto.

I giapponesi, poi, fanno di tutto per non far preoccupare i turisti o chi è arrivato per affari nel loro paese. Solo dall'inizio dell'anno si sono già registrati 19 tifoni e quindi le cautele seguono un copione standard provato e riprovato, ma questa volta è diverso: amici o guide turistiche sono diventati persino un po' insistenti nel raccomandare di seguire le indicazioni delle autorità: "State in casa, pioverà forte per tutto il giorno e inoltre i negozi saranno chiusi. Non ci sono motivi per uscire e rischiare di prendersi in faccia un ombrello o un cartello".Vero, alla fine hanno chiuso davvero tutti o quasi: dalla vetrine del lusso di Ginza ai quartieri più frequentati dai turisti come Rappongi e Shinjuko. Non che fosse, in mattina, una sitazione da fine del mondo: pioggia a volte pesante, qualche raffica di vento, inutile coprirsi sotto cerate e ombrelli, tanto il caldo avrebbe innescato l'effetto sauna. Ma se non fosse stato per l'annunciato arrivo del tifone, la giornata si sarebbe rubricata fra quelle banalmente segnate da tempom pessimo. Una giornata da fine novembre, insomma, anche se resta uno scampolo di estate.E' che a caricare la preoccupazione del giapponesi c'è, oltre l'effettiva portata del tifone Hagibis, il periodo particolare per il paese che l'anno prossimo ospiterà le olimpiadi. In Giappone sono arrivati, in queste settimane, 400mila allegri fedeli del rugby che celebra la nona edizione della Coppa del Mondo, il terzo evento nello sport dopo Giochi olimpici e mondiali di calcio.