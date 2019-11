Trema anche la Grecia: scossa di magnitudo 4.6

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito questa mattina alle 5:49 la Grecia: lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). L'epicentro del sisma è stato registrato a 6 km a nordest del villaggio di Ano Kastritsi (centro-sud), nella regione della Grecia Occidentale, con ipocentro a 35 km di profondità. Per ora non si hanno notizie di danni o vittime.LEGGI ANCHE....> Forte scossa di terremoto in Albania: le immagini dei crolli. Morti e feriti