Terremoto, nuova forte scossa in Turchia: gente in strada

Terremoto in Turchia, bimba di 2 anni estratta viva dalle macerie

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato nella provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, a quattro giorni dalla forte scossa che ha colpito l'est del Paese provocando almeno 41 morti. Lo ha riferito l'Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze della Turchia, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano 'Sabah'.L'epicentro della scossa odierna è stato localizzato nel distretto di Kirkagac, a una profondità di circa sette chilometri. In una nota le autorità della provincia hanno dichiarato che finora non si hanno notizie di vittime o danni, anche se la popolazione - spaventata - è scesa in strada. La scossa è stata avvertita anche nelle province limitrofe tra cui quelle di Smirne, Aydin e Denizli.