Terremoto in Bosnia di magnitudo 6.0, morta una ragazza. Sisma avvertito in tutta Italia: paura dalla costa Adriatica fino a Roma e Napoli

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 23.07 nei pressi di Ljubinje, nella regione meridionale della Bosnia-Erzegovina. Secondo le stime di Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la magnitudo è di 6.0. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 10 chilometri. Nella città di Mostar, 42 chilometri dall'epicentro, la gente è scesa in strada e molte aree sono rimaste senza elettricità.

Come riferiscono i media locali, l'epicentro del sisma è stato localizzato a una ventina di chilometri a est di Stolac, località non lontana da Mostar. Un macigno ha colpito un edificio residenziale: morta una ragazza di 28 anni. Gravemente feriti i genitori.

La forte scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo. Paura anche sulla costa dalmata della Croazia, in particolare a Spalato e Makarska, e in Montenegro dove il sisma si è sentito distintamente in numerose località.

Bosnia, il bilancio del sisma: un morto, feriti e lievi danni

Lievi danni materiali provocati dal forte terremoto della tarda serata in Bosnia-Erzegovina sono stati segnalati a Mostar, nel sud del Paese, dove sono crollate alcune ciminiere, causando il blocco delle strade adiacenti. A Stolac, la vicina località dove si è registrato l'epicentro del sisma, un macigno ha colpito un edificio residenziale, provocando la morte di una giovane donna e il ferimento di altre due persone.

La forte scossa è stata avvertita distintamente in Montenegro, in particolare nella capitale Podgorica e a Niksic, seconda città del Paese, ma anche nelle località costiere di Bar, Cattaro, Hercel Novi. I montenegrini ricordano le conseguenze dranmatiche del terremoto di magnitudo 7.0 del 1979, che provocò un centinaio di morti. Alcuni media hanno riferito che la scossa della tarda serata è stata avvertita anche in alcune regioni della Serbia. Forti terremoti hanno colpito frequentemente in passato vari Paesi della regione balcanica, in particolare Albania e Macedonia del Nord.

Terremoto in Bosnia, scossa avvertita in tutta Italia

La scossa è stata avvertita in gran parte dell'Italia, soprattutto sulla costa Adriatica. Segnalazioni dal Veneto alla Puglia, fino a Roma e tutto il Sud. Grande spavento in numerose località italiane, come testimoniano le tantissime segnalazioni sui social. Su Twitter i Vigili del Fuoco rassicurano: «Giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco numerose richieste di informazioni. Al momento nessuna segnalazione di danni».

Sisma avvertito in Abruzzo

È stato avvertito anche in Abruzzo, in particolare sulla costa e soprattutto ai piani alti degli edifici, il forte terremoto che ha colpito una località della Bosnia alle 23.07 circa. Segnalazioni arrivano infatti da numerose città, da Pescara a Chieti, da Giulianova a Vasto. Diverse le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco. In tanti segnalano di avere avvertito la scossa sui social network.

Terremoto sentito anche a Napoli

Momenti di paura anche a Napoli, dove la scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Forte preoccupazione anche nella zona flegrea, che da oltre un anno è alle prese con uno sciame sismico legato al bradisismo: la popolazione di Pozzuoli e dei comuni vicini ha preso d'assalto i siti web dell'Ingv e dell'Osservatorio vesuviano. In Campania per ora non si segnalano danni a cose o persone.