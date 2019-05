Terremoto a Panama, magnitudo 6.1 al confine con il Costa Rica

Forte scossa di terremoto Panama : un terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter è stato registrato ad una cinquantina di chilometri ad ovest della città di David, non lontano dal confine con il Costa Rica. Ne ha dato notizia l'Us Geological Survey, secondo cui il sisma è stato registrato ad una profondità di 37 chilometri. Per ora non si hanno notizia di danni o vittime.