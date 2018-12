Terremoto, forte scossa nel Peloponneso avvertita anche nel Sud Italia

È stato avvertito anche nel sud Italia il terremoto che è stato registrato sulla costa occidentale del Peloponneso, alle 20.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.0 a profondità di venti chilometri. La scossa ha creato molto allarme sulla costa occidentale della Grecia, mentre in Italia il sisma è stato avvertito soprattutto in Calabria, Sicilia e Puglia. Allarme soprattutto nella fascia costiera ionica. Non sono per ora segnalati danni a persone o cose.

