Terremoto in Nicaragua di 6.7, devastante scossa al largo della costa occidentale

Un fortissimo terremoto al largo della costa occidentale ha sconvolto il Nicaragua, America Centrale. Il sisma ha registrato una magnitudo di 6.7 a una profondità di 16 miglia a circa 40 miglia a sud-ovest di Masachapa secondo i dati US Geological Survey. Non c'è segnalazione di tsunami. Secondo il vicepresidente Rosario Murillo i danni non sono gravi. Lo scorso settembre, un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito Jiquilillo ed è stato avvertito in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras.

