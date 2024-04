Terremoto a New York, scossa 4.7 nel New Jersey fra tremare la Grande Mela e Filadelfia

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche a New York, dove fenomeni di questo tipo sono piuttosto rari, e a Filadelfia. L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa sei chilometri da Whitehouse Station, nei pressi della cittadina di Lebanon, ad una profondità di cinque.

Il governatore di New York, Kathy Hochul, in un tweet ha dichiarato: «Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo il pubblico durante il giorno».