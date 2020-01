Terremoto in Iran di magnitudo 5.8, allarme al confine con l'Afghanistan

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito l'Iran nordorientale verso le 7 (ora italiana, le 9.30 locali). Lo riporta la televisione di Stato, precisando che non si hanno al momento notizie di danni materiali o vittime.

Terremoto in Albania la notte di Capodanno, scossa di magnitudo 4.2



Il terremoto ha colpito la città di Sangan e l'epicentro si è registrato a una profondità di 8 chilometri. Sangan, che ospita una popolazione di circa 10mila abitanti, si trova vicino al confine con l'Afghanistan.

L'attenzione per i terremoti in Iran è molto alta soprattutto nella zona di Bushehr, nel sud del paese, per la presenza di un impianto nucleare costruito tuttavia per resistere a forti scosse.

