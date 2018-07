«Il numero di vittime è destinato a salire perché è ancora in corso una valutazione della situazione», ha aggiunto. Lombok si trova a 40 chilometri a est di Bali. L'epicentro della prima scossa, a cui hanno fatto seguito una sessantina di scosse di assestamento, la maggiore delle quali con magnitudo 5,7, è stato localizzato dall'Us Geological Service 50 chilometri a nord est di Maratam, nella zona settentrionale di Lombok. entinaia di persone sono rimaste ferite (solo nella zona settentrionale dell'isola, la più colpita, 637), e migliaia di case sono rimaste danneggiate, ha reso noto il portavoce della protezione civile, Sutopo Nugroho.«Il numero di vittime è destinato a salire perché è ancora in corso una valutazione della situazione», ha aggiunto. Lombok si trova a 40 chilometri a est di Bali. L'epicentro della prima scossa, a cui hanno fatto seguito una sessantina di scosse di assestamento, la maggiore delle quali con magnitudo 5,7, è stato localizzato dall'Us Geological Service 50 chilometri a nord est di Maratam, nella zona settentrionale di Lombok.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la paura in, spesso devastata da sismi di fortissima intensità. Sono almeno 14 le vittime e 600 i feriti in per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok.LEGGI ANCHE: Lombok, l'isola-paradiso per snorkeling e surf nell'arcipelago indonesiano della Sonda Mappa L'epicentro del terremoto è stato localizzato 47 chilometri a nord-est del capoluogo di provincia Mataram. La valutazione dei danni è in corso, la scossa è avvenuta alle 5.47 del mattino. Tra le vittime un turista malese in escursione sul monte Rinjani. C