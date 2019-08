Grecia, terremoto di magnitudo 4,8 al largo di Scarpanto

Un terremoto di magnitudo 4,8 gradi ha colpito il mare Egeo al largo dell'isola greca di Scarpanto. A riferirlo è stato l'Osservatorio geodinamico di Atene. Non sono stati segnalati danni né vittime. L'epicentro della scossa, registrata alle 9.51 di questa mattina è stato localizzato 71 chilometri al largo dell'isola, l'ipocentro a una profondità di una decina di chilometri, ha riferito all'Osservatorio.



L'isola di Scarpanto ha fatto parte per secoli della Repubblica di Venezia: viene da lì il cognome Scarpa, diffuso a Pellestrina e da lì in tutto il Veneto.

