Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata segnalata dal centro geologico degli Stati Uniti al largo dell'isola di Creta, in Grecia





La potente scossa, registrata alle 9.23 ora locale e il cui epicentro viene indicato sott'acqua a 71 chilometri di profondità, è stata avvertita anche in Puglia. Non ci sono al momento indicazioni di danni o feriti.

La scossa è stata registrata a 74 chilometri a nordovest della città di Hania. Non si segnalano feriti o danni, riporta Ekhatimerini, precisando che un certo numero di edifici è stato evacuato. La scossa è stata avvertita nel Peloponneso e in Attica. Parlando con i media greci il sismologo Efthymios Lekkas ha detto che il sisma non è in relazione con quelli che ieri sono stati registrati in Albania e Bosnia.

Un #terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato in #Grecia. Monitoriamo la situazione per successivi aggiornamenti. pic.twitter.com/sKXDd2ElxB — ROE ProtezioneCivile (@ROEProtCiv) 27 novembre 2019

La scossa è stata avvertita anche in Puglia, in particolare in Salento. Alcune telefonate di cittadini allarmati sono arrivate ai centralini dei vigili del fuoco, ma non si registrano, per ora, né danni né scene di panico. Le province in cui si è sentita più nettamente la scossa sono quelle di Lecce, Brindisi e Taranto.

