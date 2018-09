Terremoto in Giappone, magnitudo 6.8: black-out a Hokkaido, 3 milioni di case senza luce

ha colpito l'isola di Hokkaido, secondo quanto riferisce il Geological Survey americano. Secondo l'agenzia giapponese Kyodo ha provocato un black-out in una vasta area di Hokkaido, l'isola più settentrionale dell'arcipelago giapponese, e ha provocato anche interruzioni dei servizi telefonici e delle trasmissioni televisive.

Fortein Giappone dove alle 20.07 ora italiana si è verificata una scossa di magnitudo 6.8. Il sisma è stato registrato a una profondità di 20 km. Il terremotoCirca tre milioni di case hanno subito interruzioni di elettricità e i collegamenti del treno superveloce Shinkansen sono stati sospesi. Lo riferisce la televisione giapponese Nhk. Per il momento non si registrano vittime e non è stato lanciato alcun allarme per un possibile tsunami, anche se l'Agenzia meteorologica nazionale ha detto che ci può essere un leggero cambiamento nel livello del mare lungo le zone costiere. I vigili del fuoco della cittadina di Atsuma, citati dal quotidiano Japan Times, hanno detto che due case sono crollate, mentre un uomo di 82 anni non dava segni di vita dopo essere caduto dalle scale. L'Agenzia meteorologica ha messo in guardia dal rischio di altri crolli e di frane. Mentre le autorità competenti hanno detto che non vi è alcun problema per le due centrali nucleari di Higashidori e e Tomari, le più vicine all'epicentro.