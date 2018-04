Terremoto, forte scossa in Turchia: 35 feriti, edifici danneggiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura in. Oltre 30 persone sono rimaste ferite oggi in seguito a undi magnitudo 5.2 che ha colpito la provincia di Adiyaman, nel sudest del Paese: lo riporta il Daily Mail online.La scossa, spiega inoltre l'Istituto geofisico americano (Usgs) sul proprio sito web, è stata registrata quattro chilometri a nordest di Samsat, ad una profondità di 10 chilometri.Secondo i media turchi 35 persone sono state ricoverate in ospedale e ci sono danni agli edifici. Il sisma iniziale è stato seguito da otto scosse di magnitudo tra 1.4 e 2.7.