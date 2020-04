Terremoto, a Cuba violentissima scossa di 6.6: epicentro non distante da Guantanamo

Terremoto, una violentissima scossa ha colpito oggi Cuba. L'epicentro è Baracoa, città che si trova a circa 150 km a est di Guantanamo. La magnitudo è stata di 6.6 come rileva l'European Mediterranean Seismological Centre (Emsc). Il sisma è stato localizzato a 39 km da Baracoa (est). Per il momento non si hanno notizie di danni o vittime. L'ipocentro del sisma è stato localizzato ad una profondità di 8 km.

Ultimo aggiornamento: 13:19

