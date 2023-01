Terremoto, in Albania scosse di magnitudo 5.2 e 4.7 vicino a Tirana

​Terremoto, in Albania scosse di magnitudo 5.2 e 4.7 vicino alla capitale Tirana. Il sisma è stato avvertito alle 22.37 (ora italiana) fino alla costa dell'Adriatico. lo ha riferito l'Istituto albanese di Geoscienza. Il suo epicentro,a una profondità di 10 chilometri, è stato a 25 chilometri a nord-est di Tirana, ed è stato sentito in molte città albanesi. Al momento non si riferiscono danni. Successive verifiche hanno portato alla riduzione della magnitudo a 4.8.

🔴 La magnitudo del #terremoto verificatosi alle 22:37 in #Albania è stata ribassata a 4.8 Mb secondo i dati #INGV (4.7 secondo #EMSC).

La mappa dello scuotimento in basso, mostra il livello di effettivo scuotimento rilevato dai sismografi.@Emergenza24 #Tirana #bresking #news pic.twitter.com/28f3VCpkfp — DaniDan (@DanieleDann1) January 15, 2023