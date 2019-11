Sisma Albania, il console in lacrime: «Noi senza esperienza, grazie ai vigili del fuoco italiani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento dei vigili del fuoco italiani in Albania ha commosso il popolo albanese, colpito dal terribile terremoto di qualche giorno fa. Lo testimoniano le lacrime del console: «Non ho parole, mi sono commosso più di una volta - ha detto a Telebari - per questa fratellanza. Tutta l'Italia è in piedi, noi ci sentiamo a casa qua. C'è bisogno di tutto, con voi in Albania avremmo salvato tante vite: noi non abbiamo esperienza, non abbiamo tutti questi mezzi e purtroppo abbiamo bisogno di questo aiuto».La terra continua a tremare in, dove il bilancio del violento terremoto di martedì notte è salito a 30 morti. L'intervento dei soccorritori italiani, centinaia, è molto importante. Donne e uomini del nostro paese scavano a mani nude in una corsa contro il tempo, con le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie che si fanno sempre più esili. «C'è bisogno di questo aiuto, è necessario e vitale. Vi ringrazio di cuore, tutti quanti».I lutti nel Paese delle Aquile hanno colpito tanti, anche il premier: tra le vittime c'è la fidanzata del figlio, morta nel crollo di una palazzina assieme al padre, alla madre e al fratello. Una famiglia sterminata. La testimonianza di quello che sta accadendo arriva anche dai responsabili dei soccorritori italiani. Tra questi Luca Balena, dei vigili del fuoco di Bari: «E' sempre una cosa dolorosa, specialmente per chi è sul posto e si trova di fronte le persone senza vita»