Terremoto in Alaska, allerta tsunami negli Stati Uniti: scossa di magnitudo 8.2, timori alle Hawaii

Terremoto in Alaska, allerta tsunami negli Stati Uniti: scossa di magnitudo 8.2. Il terremoto è stato segnalato vicino a Sandpoint, nelle Aleutine orientali. Secondo lo United States Geological Survey, il sisma avrebbe colpito la zona alle 22:15 (ora locale) a una profondità di 46,7 km. Al momento sono state registrate due scosse di assestamento nella zona, di magnitudo 6,2 e 5,6 gradi.

APPROFONDIMENTI MONDO Terremoto in Alaska, dopo la scossa di magnitudo 8.2 è allerta... MONDO Terremoto di magnitudo 6.0 tra la California e il Nevada, paura in... SICILIA Terremoto Sicilia, due scosse: la più forte di 3.4 a Ragusa,... MONDO Terremoto, sarà Google ad avvertirci

Terremoto Sicilia, due scosse: la più forte di 3.4 a Ragusa, sentita dalla gente

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska . #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

Sulla base dei dati sismici preliminari, la scossa sarebbe stata ampiamente avvertita da quasi tutti nell'area dell'epicentro. Potrebbe aver causato danni da leggeri a moderati. Il Servizio meteorologico nazionale Usa ha pubblicato un'allerta per una «possibile minaccia di tsunami» sull'isola di Guam.

Intanto, prosegue in queste ore la raffica di terremoti al largo della penisola. Nel complesso sono adesso ben 19 le scosse di assestamento che hanno colpito finora la zona, inclusa una - di magnitudo 3,3 - con epicentro nella Wide Bay, solo ad un paio di km dalla costa e in superficie.

L'allerta tsunami riguarda lo Stato che fa parte della «cintura di fuoco» del Pacifico, molto attiva dal punto di vista sismico. Il 27 marzo del 1964 un terremoto di magnitudo 9,2, il più violento mai registrato nel mondo aveva colpito la regione di Anchorage mietendo 250 morti.

Because the Aleutian #earthquake was a thrust quake, a #tsunami is possible. A warning is up in south coastal Alaska.#Hawaii has 5-6 hours before potential impacts; magnitude unclear. A tsunamj watch is up.

Tsunamis can travel across oceans at speed of jet airplane. pic.twitter.com/wtKdZjgMwE

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) July 29, 2021