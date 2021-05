Scomparso con le figlie piccole a Tenerife, trovate tracce di sangue

Prosegue il giallo di Tenerife dove è caccia aperta a un uomo scomparso con le due figliolette di 1 e 6 anni. Se ne sono perse le tracce martedì sulla famosa isola delle Canarie, in Spagna. Si tratta di un caso ampiamente seguito dai media iberici, che fanno trapelare oggi nuovi indizi. Gli inquirenti temono che le due bimbe siano sequestrate dal padre, identificato come Tomás Antonio G.C., che le aveva prese in consegna dalla madre ma poi non le ha riportate indietro all'ora prevista.

🔴 #ÚltimaHora Hallan restos de sangre en el barco de Tomás Antonio G.C., padre desaparecido con sus hijas de 1 y 6 años. Esos restos están siendo analizados para determinar a quién pertenecen. pic.twitter.com/OnoWmPvv7x — Canarias Radio (@laautonomica) April 30, 2021

Tracce di sangue

L'agenzia di stampa Efe spiega che è previsto l'intervento di detective della Guardia Civil specializzati in crimini di estrema complessità. L'uomo scomparso è stato ripreso dalle telecamere di un molo mentre si allontanava dall'isola in barca, nella notte tra martedì e mercoledì, apparentemente solo. L'imbarcazione è stata poi ritrovata ore dopo alla deriva, senza nessuno a bordo. La Efe riporta oggi che gli investigatori hanno riscontrato la presenza di tracce di sangue sulla barca. Ieri, inoltre, avevano trovato in mare un seggiolino per bambini. In seguito è stato verificato che era usato da una delle due bimbe scomparse. La notte della scomparsa, il sospettato aveva detto alla madre che non avrebbe più rivisto le figlie, secondo quanto ha denunciato la donna.